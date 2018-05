Retour sur l'attentat le plus sanglant dans l'histoire soviétique

Quelques heures plus tard, une grande opération de sauvetage était lancée dans la zone de la catastrophe, qui a emporté 81 vies.

Les enquêteurs de l'attentat contre un avion soviétique en 1973 étaient rapidement au courant de la cause du crash: peu de temps avant de s'écraser les pilotes avaient contacté le centre de contrôle pour rapporter une tentative de capturer l'avion. Comment s'est déroulée l'enquête sur le plus grand attentat de l'histoire de l'URSS.

Qui a tiré?

Ce jour-là, l'avion de ligne Tu-104A avec le numéro de bord SSSR-42379 effectuait le vol Moscou-Tcheliabinsk-Novossibirsk-Irkoutsk-Tchita. 81 personnes se trouvaient à bord, dont 9 membres d'équipage. A 03:36, heure de Moscou, le commandant de bord Nikolaï Obodianski a rapporté qu'un passager exigeait de changer de cap. L'avion avait également envoyé un signal de détresse codé. A ce moment, l'appareil se trouvait à 6.600 m d'altitude. Deux minutes plus tard, la liaison avec l'avion a été perdue, l'indication de l'avion sur l'écran radar s'est divisée en plusieurs parties avant de disparaître. A 10:55, heure locale, les débris de l'appareil, éparpillés sur une superficie de 10 ha, ont été retrouvés par l'hélicoptère de recherche Mi-8.

La nature des dégâts causés à l'avion confirme les propos des témoins de la catastrophe: «Une explosion d'une substance explosive brisante (tolite) de 5,5-6 kg s'est produite près de la trappe de secours du premier salon», établira la commission par la suite. Cependant, l'enquête devait avant tout déterminer l'identité du terroriste et de ses éventuels complices, ainsi que reconstituer la chronologie des événements qui ont précédé le crash.

Les enquêteurs du parquet soviétique misaient principalement sur l'expertise des corps des passagers — selon leurs estimations, au moment de la détonation le terroriste devait se trouver à proximité immédiate de la bombe. Des légistes de Tchita, d'Irkoutsk et d'Oulan-Oudé ont participé à l'investigation. Le 19 mai, ils ont découvert le corps du terroriste supposé: un homme de 30-35 ans sans mains avec des marques caractéristiques.

L'examen a révélé un autre détail important — deux impacts de balle. Les enquêteurs n'avaient pas de doute: l'arme avait été utilisée par le lieutenant de police Vladimir Ejikov qui accompagnait le vol. Malgré la vaste superficie d'éparpillement des débris, le pistolet du policier a tout de même été retrouvé. Deux cartouches manquaient précisément dans son chargeur.

Reconstitution du crâne

© AP Photo / Christophe Ena Attentats de Barcelone: six membres de la communauté tchétchène interpellés en France

Selon l'enquête, le terroriste avait transmis à l'équipage un message via une hôtesse de l'air: «Depuis la cabine a été rapporté l'ordre de changer de cap, le mécanicien de bord a allumé le signal de détresse et a dit: «Maintenant ils vont venir dans la cabine pour nous dire où aller»»: ce fut le dernier message transmis par Nikolaï Obodianski au contrôleur aérien. Selon la conclusion des légistes, au moment de sa mort le terroriste se tenait debout avec les bras croisés sur la poitrine. Il marchait très probablement en direction de la cabine de l'équipage en serrant la bombe contre lui. C'est à ce moment-là que le lieutenant Ejikov a ouvert le feu en blessant mortellement le terroriste. Néanmoins, ce dernier a réussi à faire exploser la bombe.

On ignore vers où le pirate de l'air avait l'intention de faire dévier l'appareil. D'après le message du commandant de bord, le criminel avait l'intention d'indiquer personnellement au pilote le cap à prendre, mais il n'est jamais arrivé jusqu'à la cabine. On suppose que le terroriste cherchait à détourner l'appareil en direction de la Chine — le seul pays jusqu'où le Tu-104 pouvait voler avec sa réserve de carburant. De plus, à l'époque, les relations entre Moscou et Pékin étaient très tendues et apparemment le terroriste espérait que les autorités chinoises ne l'extraderaient pas en URSS. Par la suite, la «version chinoise» sera confirmée par des éléments indirects.

© AFP 2018 CHOO YOUN-KONG L’attentat à la bombe contre un poste de police indonésien capté en vidéo

Des centaines de spécialistes ont contribué à l'identification du criminel. Des agents disséminés à travers tout le pays ont étudié les dossiers des passagers correspondant à la description des passagers du vol, ont interrogé les proches et les connaissances des victimes. Les légistes ont reconstitué par morceaux la tête défigurée du terroriste pour l'identifier: les os du crâne ont été fixés avec des attelles, les morceaux de peau ont été recousus. On ignore exactement comment il a été finalement possible d'identifier l'assassin de 80 personnes. Selon une version, il a été reconnu par un caissier de l'aéroport d'Irkoutsk à partir de la photo de sa tête. Selon une autre — c'est le résultat du travail du KGB.

Diplomate raté

Il s'est avéré finalement que l'avion Tu-104 a été détruit par Tchinguis (Tengiz) Iounous-ogly Rzaev, 32 ans, né à Kirovobad. Il connaissait bien les explosifs — il avait fait son service militaire en tant que démineur en Transbaïkalie. De plus, il a travaillé pendant une certaine période à la direction de la construction des routes où, peu de temps avant l'attentat, plusieurs kilos d'explosifs avaient disparu. Des éléments d'explosifs et des croquis de bombe ont été retrouvés dans l'appartement du terroriste.

Le portrait psychologique de Rzaev était également révélateur. Après l'armée, il avait tenté d'entrer à l'Institut d'État des relations publiques de Moscou (MGIMO) — il rêvait de devenir diplomate même s'il ne parlait pas d'autres langues étrangères et avait du mal à s'exprimer en russe. L'une de ses connaissances a raconté aux enquêteurs que Rzaev avait pris l'échec aux examens comme une offense personnelle. Et, dans ses conversations, il avait plusieurs fois exprimé son souhait de déménager en Chine.

De par le nombre de victimes le crash du Tu-104A près de Tchita est le plus important attentat de l'histoire soviétique. Mais c'était loin d'être la première capture d'un avion. Moins d'un mois avant la tragédie de Tchita, un Tu-104B détourné par des terroristes s'était écrasé à l'aéroport de Poulkovo, dans la région de Saint-Pétersbourg. L'explosion d'une bombe artisanale avait fait deux morts. Les pilotes ont réussi à faire atterrir l'appareil endommagé, qui a finalement brûlé. Au total, dans les années 1970, près de 30 tentatives de détournement d'avions ont eu lieu en URSS.