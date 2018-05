Un politicien US donne sa version de l’augmentation du niveau de la mer

Commentant la situation écologique dans le monde et l’augmentation progressive du niveau de la mer, un congressiste américain a présenté sa vision de choses, qui semble être aussi étrange qu’originale…

Lors des auditions consacrées aux problèmes écologiques qui ont eu lieu la semaine dernière aux États-Unis, le climatologue américain Philip Duffy a affirmé que le niveau de la mer augmente quatre fois plus vite qu'il y a cent ans.

Commentant les propos du scientifique, Mo Brooks, congressiste de l'Alabama, a affirmé que la cause principale de ce phénomène réside entre autres dans l'érosion du sol.

«À chaque fois que le sol ou la roche se retrouvent dans la mer, cela fait augmenter son niveau puisqu'il y a moins d'espace dans l'océan tandis que le fond monte», a-t-il alors affirmé.

M. Duffy a toutefois répliqué que l'effet de l'érosion n'était pas comparable à celui qui était provoqué par l'activité humaine.

© Sputnik . Irina Kalachnikova Trump laisse la porte entrouverte à un retour dans l’accord de Paris sur le climat

Certains membres du parti républicain des États-Unis ont déjà mis en doute à multiples reprises l'existence du facteur anthropogène dans le réchauffement climatique.

Le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avait été annoncé par le Président américain Donald Trump en juin dernier. Selon le dirigeant américain, l'accord n'est pas honnête à l'égard de son pays et pourrait nuire à ses intérêts économiques, en plus de permettre dans le même temps aux autres pays, en particulier l'Inde et la Chine, de dégager des bénéfices. Donald Trump avait proposé de conclure un autre accord.

L'accord de Paris sur le climat a été approuvé en décembre 2015 et est entré en vigueur en novembre 2016. Le document détermine le plan d'action mondial nécessaire pour éviter les changements climatiques et le réchauffement global de la planète.