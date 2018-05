L'administration Trump met fin à l'aide au nord-ouest de la Syrie

Les autorités américaines ont suspendu les programmes d'aide aux régions nord-ouest de la Syrie, y compris aux provinces d'Idlib et d'Afrine, a fait savoir la chaîne de télévision CBS, citant des sources au sein de la Maison-Blanche.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin Qui doit retirer son contingent de Syrie, selon l’émissaire de Poutine

C'est la plus récente démonstration de l'intention de l'administration de quitter précipitamment le pays depuis que Daech* a été complètement vaincu.

Cette décision signifie que des dizaines de millions de dollars ne seront plus consacrés à renforcer et stabiliser la société locale, affirme la chaîne. L'argent aurait été consacré à la lutte contre l'extrémisme violent, au soutien à la société indépendante et aux médias indépendants, ainsi qu'au renforcement de l'éducation.

Cette décision aurait été prise dans le cadre de la réduction des dépenses américaines en Syrie voulue par le Président Donald Trump. Une partie de ces moyens serait consacrée à l'aide à d'autres provinces.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Poutine explique ce que l'Europe doit faire pour la Syrie

Précédemment, Washington a mis fin au financement de «l'organisation humanitaire» Forces de la défense civile syrienne , connue sous le nom de Casques blancs, célèbre pour ses vidéos truquées sur des attaques chimiques présumées en Syrie.

La Russie, quant à elle, maintiendra sa présence en Syrie «tant que les autorités et le peuple syrien en auront besoin», selon le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

* Organisation terroriste interdite en Russie.