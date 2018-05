Pékin envoie ses bombardiers stratégiques s’exercer en mer de Chine méridionale (vidéo)

Des bombardiers stratégiques chinois Xian H-6, capables de porter des armes nucléaires, ont participé à des exercices militaires en mer de Chine méridionale , a annoncé le 18 mai la Défense chinoise.

«Une division de la Force aérienne de l'Armée populaire de libération a récemment envoyé des bombardiers, tels que des Xian H-6, effectuer des exercices de décollage et d'atterrissage sur des îles et des récifs en mer de Chine méridionale pour améliorer notre capacité à atteindre tout le territoire, à réaliser des frappes à tout moment et dans toutes les directions», indique le communiqué de la Force aérienne chinoise.

En dehors des Xian H-6, des chasseurs Su-35, J-20 et d'autres appareils ont pris part aux manœuvres, dont le lieu n'est pas précisé.

Selon l'expert militaire Wang Mingliang, cité par le communiqué, ces exercices aideront Pékin à renforcer son potentiel de combat pour répondre aux menaces sur la sécurité maritime.

© AP Photo / Roley Dela Pena, Pool Pékin s'explique après avoir implanté des missiles sur des îles contestées

Auparavant, la chaîne américaine de télévision CNBC avait fait savoir que Pékin déployait des moyens de défense aérienne et antinavire sur les îles Spartleys.

La Chine et plusieurs pays de la région, notamment le Japon, le Vietnam et les Philippines, contestent les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mers de Chine méridionale et orientale. L'archipel des Spratleys, qui compte plus de 100 îles, récifs et atolls à mi-chemin entre le Vietnam et les Philippines, est l'une des zones les plus disputées à cause de son importance militaire stratégique.

Pékin, qui revendique la quasi-totalité de la mer de Chine du sud, où transitent chaque année 5.000 milliards de dollars de biens, accuse les Philippines et le Vietnam d'utiliser le soutien des États-Unis afin d'attiser les tensions régionales.