«L’Algérie ne se soumet à aucune partie»: Alger s’insurge contre l’UE

Saïd Djellab, le ministre algérien du Commerce, a haussé le ton sur fond de pressions exercées par l'UE sur son pays suite à la décision de son gouvernement de geler les importations de plusieurs produits, relate ObservAlgerie.

«L'Algérie négocie avec l'Union Européenne dans le cadre du partenariat qui unit les deux parties, et ne reçoit pas d'ordres de sa part», a-t-il déclaré, cité par le média.

«L'Algérie ne se soumet à aucune partie, et ne consulte personne dans le but d'obéir à ses ordres», a souligné le ministre, en ajoutant que les autorités algériennes «ne recevraient pas d'ordres de l'UE, mais «les informent de leurs décisions et négocient avec eux».

Les déclarations du ministre algérien surviennent sur fond de vaste polémique déclenchée depuis quelques semaines suite à des propos de la commissaire européenne du Commerce, Cécilia Malmstrom, devant la Commission des affaires économiques et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Elle a alors déclaré que «l'Algérie ne respectait pas ses accords commerciaux avec l'Union européenne».

Selon ObservAlgerie, une délégation européenne s'était également rendue à Alger en avril dernier pour trouver un compromis suite aux mesures prises par le gouvernement algérien concernant la réduction des importations.