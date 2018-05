T-14 Armata vs Merkava Mk IV: qui gagnera?

Le char russe T-14 est plus manœuvrable et mieux protégé que les blindés israéliens de dernière génération Mark IV Windbreaker, qui seront équipés du système le plus avancé de vision panoramique.

© Sputnik . Maxim Blinov Le char russe Armata vu par des tankistes américains

La revue américaine The National Interest a comparé le char russe le plus avancé T-14 Armata à la dernière génération du char israélien Merkava Mark IV Windbreaker.

Selon la revue, le Merkava est un véhicule bien protégé grâce à son complexe de protection active Trophy et système de gestion Tzayad. Toutefois, la protection du T-14, notamment la combinaison des systèmes de protection active et dynamique et du blindage composite, est plus avancée, indique The National Interest. Un autre avantage du char russe est sa tourelle non-habitée.

Quant à la manœuvrabilité, le T-14 est plus mobile et plus rapide que le Merkava, qui est équipé d'un moteur de 1.500 chevaux, alors que son poids est de 65 tonnes. L'Armata, dont le moteur est équivalent aux chars M1 Abrams et Léopard 2, ne pèse que de 48 tonnes, explique Stefan Bühler, capitaine de l'armée suisse.

«Grâce à tous ces facteurs, le T-14 fournit à l'équipage un niveau de protection plus haut, malgré son poids plus faible», estime M.Bühler.

Cela étant, du point de vue des capteurs, le Merkava dépasse le char russe. Le système révolutionnaire de visibilité panoramique Iron Vision, intégré aux casques et testé en 2017, assurera une connaissance de la situation sans précèdent pour les tankistes israéliens au moyen de caméras extérieures. Israël sera le premier pays disposant de cette technologie, souligne The National Interest. Néanmoins, la date de mise en service d'Iron Vision n'est pas encore définie.

L'optique est un talon d'Achille de la majorité des chars modernes, le T-14 russe ne fait pas exception, constate Stefan Bühler. Mais, selon lui, la Russie pourrait créer un analogue à Iron Vision et contrer cet avantage des équipages de Merkava.