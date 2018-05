La Turquie vient en aide aux Palestiniens de Gaza

Ankara a lancé une vaste campagne d'aide humanitaire pour les Palestiniens sous la bannière Sois l'espoir de la Palestine, a fait savoir le vice-Premier ministre turc Recep Akdag.

«Nous fournirons pour 1,2 million de dollars de médicaments et d'équipements médicaux, qui seront acheminés à Gaza par l'Organisation mondiale de la santé», a déclaré M.Akdag cité par l'agence Anadolu.

© REUTERS / Mohammed Salem Israël peine à expliquer pourquoi il a utilisé des snipers pour la répression à Gaza

Cette annonce intervient dans le sillage des heurts meurtriers à la frontière entre l'État hébreu et la bande de Gaza . Lundi 14 mai, plus d'une soixantaine de Palestiniens ont été tués et plus de 2.500 autres blessés par les militaires de l'Armée de défense d'Israël . Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé la communauté internationale à tenir Israël comme responsable de la mort de personnes innocentes.

Les manifestations des Palestiniens se poursuivent depuis le 30 mars dernier dans le cadre de la dénommée Grande marche du retour pour dénoncer le blocus de l'enclave et exiger le droit au retour des réfugiés. Les forces israéliennes recourent à des armes létales contre les manifestants et en ont tués plus de 110 depuis le début des rassemblements.