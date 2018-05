Berlusconi reçoit des millions d’euros d’héritage de son ancienne secrétaire

L’ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi a hérité de plus de trois millions d’euros de son ancienne secrétaire en tant que geste de «gratitude pour les années de travail passées ensemble».

Une dame de 88 ans a décidé de laisser toute sa fortune à l'ex-Premier-ministre italien Silvio Berlusconi, raconte le journal La Stampa.

Il s'agit d'un héritage de trois millions d'euros de son ancienne secrétaire à la présidence du Conseil des ministres, précise le journal. La femme de 88 ans, décédée il y a 20 jours, s'est tournée vers ses avocats pour rédiger un testament en faveur de l'ancien Premier ministre:

«Mme Anna C. s'est rendue à notre bureau il y a quelque temps», a déclaré l'avocate Andrea Ferrari. «La femme, décédée il y a une vingtaine de jours, nous a demandé de préparer un testament manuscrit en faveur de l'ancien Premier ministre avec lequel elle avait travaillé en tant que secrétaire à la présidence du Conseil des ministres».

Anna C., célibataire et sans enfants, jouissait de trois grandes propriétés immobilières, de deux comptes bancaires et d'une «excellente pension», écrit le journal. La raison de cette bienveillance est «sa gratitude pour les années de travail passées ensemble».