Les USA et la Chine parviennent à un consensus sur le déficit commercial

Les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord sur la réduction du déficit commercial, selon une déclaration de la Maison-Blanche à l’issue des négociations américano-chinoises des 17 et 18 mai.

«Les deux parties sont parvenues à un consensus pour prendre des mesures efficaces en vue de réduire substantiellement le déficit commercial des États-Unis sur les échanges de marchandises avec la Chine», indique une déclaration officielle.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool La Chine serait-elle prête aux concessions dans sa guerre commerciale avec les USA?

Il a été signalé que la Chine allait augmenter l'achat de produits et de services américains, notamment dans les domaines de l'énergie et des produits agricoles.

Pour une étude plus détaillée du problème, les États-Unis se proposent d'envoyer leur délégation en Chine.

«Les deux parties accordent une importance prioritaire à la défense de la propriété intellectuelle et se sont entendues pour renforcer la coopération», a ajouté la Maison-Blanche.

Le chef de la délégation chinoise, le vice-premier ministre Liu He, a signalé pour sa part que l'instauration d'un équilibre dans les échanges entre son pays et les États-Unis prendrait du temps.

«Le consensus obtenu cette fois par les deux pays était inévitable. Il faut en même temps tenir compte du fait que briser la glace ne peut se faire en un jour, que résoudre les problèmes structurels sur les relations économiques et commerciales entre les deux pays prendra du temps», a déclaré M. Liu, cité par l'agence Xinhua.

Si les États-Unis et la Chine doivent faire face à de nouvelles difficultés dans le futur, «nous devrons les regarder calmement, maintenir le dialogue et les traiter correctement», a-t-il ajouté, précisant que «le développement sain des relations économiques et commerciales répondait à l'esprit du développement historique et que personne n'était en mesure d'y résister».