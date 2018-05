Google efface la devise «Ne soyez pas maléfique» de son code de conduite

Google a-t-il l'intention de devenir maléfique? L'entreprise a effacé toutes les mentions «Don't be evil» («Ne soyez pas maléfique») de son code de conduite distribué parmi les employés, a noté Gizmodo, ajoutant que ce slogan a été enlevé sans aucune annonce fin avril ou début mai.

© REUTERS / Dado Ruvic «Les résultats de recherche que donne Google sont complètement biaisés»

En 2015, avec la création d'Alphabet comme société-mère de Google, le slogan s'est modifié en «Faites de bonnes choses» («Do the right thing»). Cependant, dans le code de conduite de Google était toujours inscrit «Ne soyez pas maléfique».

Les archives du 21 avril 2018 de Wayback Machine présentent la définition de la phrase dans un code de conduite:

«"Ne soyez pas maléfique", les googleurs [employés de Google] appliquent généralement ces mots à la façon dont nous servons nos utilisateurs. Mais "Ne soyez pas maléfique" est bien plus que cela. Cela consiste à fournir à nos utilisateurs un accès impartial à l'information, en se concentrant sur leurs besoins et en leur proposant les meilleurs produits et services que nous pouvons. De plus, il s'agit aussi de faire de bonnes choses plus généralement: se conformer à la loi, agir honorablement et traiter les collègues avec courtoisie et respect», écrit le magazine.

La courtoisie et le respect envers les utilisateurs, c'est désormais fini chez Google?

© REUTERS / Dado Ruvic Attention! Google Chrome scannerait en secret les fichiers sur votre ordinateur

Selon des sources de Gizmodo, l'expression était importante pour la culture au sein de la société, une variation de ce slogan a été utilisée comme mot de passe pour la connexion Wi-Fi au siège de Google.

Malgré le fait que le code de conduite a changé, sa version actualisée contient une seule référence à ce slogan: la dernière ligne du document se termine par les mots: «Et rappelez-vous… ne soyez pas mauvais, et si vous voyez quelque chose mauvais — parlez-en!».