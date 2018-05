Téhéran commente les projets de sociétés européennes de se retirer d'Iran

L'éventuel retrait de sociétés européennes d'Iran suite à la décision de Washington de rétablir les sanctions contre l'Iran est contraire à l'accord nucléaire conclu avec Téhéran en 2015, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif au commissaire européen au Climat et à l'Énergie Miguel Arias Canete.

«Avec le retrait des États-Unis, les attentes de la société iranienne vis-à-vis de l'Union européenne ont augmenté et dans le contexte actuel, le soutien politique européen n'est pas suffisant. L'UE doit prendre plus de mesures pratiques et augmenter ses investissements en Iran», a indiqué M.Zarif cité par l'agence IRNA.

© AFP 2018 FRED DUFOUR Qui pourrait remplacer Total dans le projet gazier en Iran?

Le 8 mai dernier, le Président Donald Trump a déclaré que les États-Unis se retiraient du Plan global d'action conjoint (JCPOA) sur le nucléaire iranien et qu'ils rétablissaient les sanctions contre l'Iran. Le groupe français Total a annoncé le 16 mai étudier la possibilité de se retirer du projet gazier de South Pars en Iran, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, s'il ne pouvait pas obtenir une dérogation aux sanctions américaines.

«L'annonce du possible retrait de sociétés européennes de leur coopération avec l'Iran ne correspond pas à l'engagement pris par l'Union européenne de mettre en œuvre [l'accord nucléaire]», a ajouté M.Zarif.

Le commissaire européen Miguel Arias Canete est arrivé samedi en visite officielle à Téhéran pour discuter de la coopération dans le secteur pétrogazier. Maja Kocijancic, porte-parole de la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini, avait précédemment annoncé que ce déplacement était programmé depuis longtemps et qu'il s'inscrivait dans le prolongement des engagements prix par l'UE lors des négociations avec l'Iran.