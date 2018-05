Les forces du maréchal Haftar frappent des terroristes au cœur de Derna

L'aviation de l'armée nationale libyenne sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar a détruit un poste de commandement des terroristes dans le cadre d'une opération visant à les chasser de la ville de Derna dans l'est du pays, a annoncé dimanche la télévision tunisienne al-Mutawassit.

© Sputnik . Alexander Youriev Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar demandent de l’aide militaire à Moscou

D'après ses informations, l'aviation mène des frappes intenses contre les positions des terroristes depuis samedi dernier, soutenant l'avancée des forces terrestres. L'armée a réussi à libérer le week-end dernier quelques quartiers à l'ouest et au sud-ouest de la ville. Dans le même temps, indique le commandement de l'armée, les troupes ont reçu l'ordre d'éviter de bombarder les zones résidentielles et les infrastructures. De plus, un couloir humanitaire a été mis en place pour tous ceux qui veulent quitter la ville.

Selon al-Wasat, cinq militaires libyens ont trouvé la mort samedi suite à l'explosion d'une mine posée par les radicaux. D'après les données des médias locaux, 35 soldats ont été tués et 45 blessés lors des 10 jours de la bataille pour libérer la ville, du 8 au 18 mai.

© AFP 2018 STRINGER Les forces du maréchal Haftar lancent une offensive pour libérer Derna des terroristes

Derna est sous le contrôle du Conseil de la Choura des Moujahidines, une coalition hétéroclite de milices islamistes et djihadistes, notamment proches d'Al-Qaïda*, qui sont hostiles à la fois à Haftar et à Daech*.

Cette ville était tombée en 2014 sous la coupe de Daech*, qui en avait été chassé en juillet 2015 par cette coalition, à l'issue de combats meurtriers, rappelle l'AFP.

Les forces du maréchal Haftar assiègent depuis plusieurs mois cette ville côtière de 150.000 habitants. Elles y conduisent régulièrement des raids aériens contre les positions présumées des djihadistes.

*organisation terroriste interdite en Russie