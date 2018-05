Les sanctions antirusses font partie d’une guerre commerciale, selon un élu allemand

Dans un entretien accordé à Lübecker Nachrichten.Jurgen Trittin, membre du comité des affaires étrangères du parlement allemand, a noté que les récentes mesures restrictives américaines contre la Russie avaient également frappé les entreprises allemandes. Selon lui l'industrie allemande qui avait précédemment acheté 40% de l'aluminium à la Russie était désormais obligé de l'acheter aux États-Unis à des prix plus élevés.

© Sputnik . Tilo Gräser Les sanctions antirusses nuisent à l’Europe, selon une députée au Bundestag

Il a souligné que les entreprises allemandes qui se conformaient à la législation européenne en vigueur étaient punies ou coupées de leur approvisionnement en matières premières suite à des décisions arbitraires.

«Les récentes sanctions américaines n'ont rien à voir avec l'ingérence de la Russie en Ukraine. Elles sont l'expression d'une guerre commerciale», a signalé le député allemand, cité par Lübecker Nachrichten.

Le 6 avril, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre 38 hommes d'affaires, officiels et sociétés russes. Sur la liste, l'on retrouve entre autres le fournisseur d'armes russe Rosoboronexport, le ministre de l'Intérieur Vladimir Kolokoltsev, le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération, Konstantin Kossatchev et le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev. Ces restrictions prévoient l'interdiction aux personnes et aux sociétés concernées de conclure des marchés avec des ressortissants américains et le gel de leurs avoirs aux États-Unis.