Trump réagit à la publication sur une aide d’un émissaire des princes arabes à son équipe

Les informations de The New York Times sur une aide présumée d’un émissaire des princes arabes et d’un analyste israélien à l’équipe Trump lors de la présidentielle de 2016 sont ennuyeuses et ridicules, estime le Président américain.

«En fait, tout cela devient ridicule. Le défait et tordu (mais pas aussi tordu qu'Hillary Clinton) The New York Times a publié une histoire longue et ennuyeuse, qui indique que l'on n'a rien trouvé sur la Russie et moi, lors de la chasse aux sorcières la plus chère du monde. Donc, maintenant, ils cherchent dans le reste du monde», a écrit le chef d'État américain sur son compte Twitter.

Things are really getting ridiculous. The Failing and Crooked (but not as Crooked as Hillary Clinton) @nytimes has done a long & boring story indicating that the World’s most expensive Witch Hunt has found nothing on Russia & me so now they are looking at the rest of the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 мая 2018 г.

© REUTERS / Jonathan Ernst Un émissaire des princes arabes aurait contribué à la victoire de l’équipe Trump

The New York Times a annoncé le 19 mai que trois mois avant les élections de 2016 aux États-Unis , le fils aîné du Président, Donald Trump Jr., avait rencontré un émissaire des princes de l'Arabie saoudite et des Émirats, George Nader, et le spécialiste israélien des réseaux sociaux, Joel Zamel. Ils lui auraient proposé d'aider son père à gagner les élections.

De plus, des entreprises de M.Zamel ont travaillé avec des hommes d'affaires russes.

Selon les sources du quotidien, Donald Trump Jr. «a répondu favorablement» et M.Nader «a été rapidement engagé comme proche allié par les conseillers de campagne de Trump».