À la découverte de la ville souterraine construite à Homs par les terroristes (vidéo)

Une ville souterraine, construite par des terroristes, a été découverte dans la province syrienne de Homs par des représentants du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie et des soldats des forces gouvernementales syriennes, a-t-on appris ce lundi.

Selon les médias russes, il s'agit d'un réseau complexe de communications. Il y a des locaux où les terroristes fabriquaient des armes. Dans les autres, ils conservaient des médicaments. Des cellules où étaient retenus en otage les civils ont également été découvertes.

Des dépôts de munitions de l'Otan découverts à Homs

Les dimensions de tunnels sont telles qu'un camion aurait pu passer sans encombres.

Plus tôt dans la journée, il avait été communiqué que les représentants du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie et les militaires syriens avaient découvert des dépôts de munitions fabriquées dans les pays membres de l'Otan dans les régions est de la province de Homs, libérées des terroristes.

Selon le porte-parole du centre, des lance-missiles américains TOW-2 ont été, entre autre, découverts dans ces dépôts.

L'armée syrienne reprend le contrôle de 65 localités dans les provinces de Homs et de Hama

En outre, sur les territoires libérés on trouve des ateliers clandestins où les extrémistes créaient des engins explosifs, ainsi que des tunnels équipés d'appareils médicaux et de cellules pour la détention d'otages. Les démineurs continuent de nettoyer les localités.

Le mois dernier, l'armée syrienne a saisi à Dumeir, au nord-est de Damas, un important arsenal des radicaux contenant des missiles fabriqués aux États-Unis, ainsi que d'autres armes et des munitions. Auparavant, les forces gouvernementales avaient découvert dans la Ghouta orientale du chlore et des ampoules fumigènes de fabrication allemande et britannique.