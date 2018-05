Reprise de l’opération anti-Daech dans le sud de Damas après une trêve humanitaire

Selon l'agence SANA, les unités de l'armée syrienne ont repris ce lundi 21 mai à midi heure locale l'opération contre Daech* qui avait été suspendue pour une période de cessez-le-feu provisoire.

Une source militaire a fait savoir à SANA qu'une pause humanitaire avait été instaurée dimanche soir afin de sécuriser l'évacuation de femmes, d'enfants et de vieillards de la zone des combats à Hajar Aswad

Le 20 avril, les forces gouvernementales ont lancé une opération militaire dans la banlieue sud de la capitale à la suite du rejet par les terroristes de leur ultimatum et de leur refus de rendre les armes et d'évacuer le territoire. Les terroristes sont actuellement bloqués par l'armée gouvernementale syrienne et des unités palestiniennes dans la partie nord de Hajar Aswad et dans le camp de réfugiés de Yarmouk (à 7 km du centre de Damas).

*Organisation terroriste interdite en Russie