L’Otan escorte des avions militaires russes dans le ciel balte. Y a-t-il une menace?

La Lituanie déclare que des avions de l’Otan ont escorté à cinq reprises des avions militaires russes en une semaine. Pour rappel, le territoire lituanien est situé entre l’enclave russe de Kaliningrad et le reste de la Russie.

Des chasseurs de l'Otan accomplissant une mission policière dans les pays baltes, ont décollé à cinq reprises, entre le 14 et le 20 mai, pour identifier et accompagner des avions russes au-dessus de la mer Baltique, a déclaré lundi le service de presse du ministère lituanien de la Défense.

Depuis mai 2018, la mission de police aérienne de l'Otan au-dessus de la mer Baltique est accomplie par un contingent des forces armées portugaises et espagnoles à bord de dix chasseurs.

Le 14 mai, affirme le communiqué, les chasseurs de l'Otan ont décollé à deux reprises pour identifier et escorter des avions russes. Il s'agissait d'un Il-20 allant d'un aéroport russe vers l'enclave russe de Kaliningrad et de deux Su-24 qui faisaient le même trajet. Le 15 mai, selon la Défense lituanienne, des chasseurs otaniens ont accompagné le 15 mai un An-124 russe, et un Il-20 le 17 mai, les deux avions se dirigeant depuis la région de Kaliningrad vers le reste de la Russie. Effectuant le trajet inverse, un An-72 aurait également été escorté.

© Sputnik . Anna Dedkova Des avions-espions US détectés près de la Crimée

Les aéronefs réalisaient en fait un trajet ordinaire car le territoire russe et la région russe de Kaliningrad sont séparés par le territoire des pays baltes. Pour le contourner, il est obligatoire de survoler la mer Baltique.

Le ministère russe de la Défense avait plus d'une fois déclaré que les vols des avions militaires russes étaient effectués en stricte conformité avec les règles internationales de l'utilisation de l'espace aérien au-dessus des eaux neutres et sans violer les frontières des autres pays.