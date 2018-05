L'armée syrienne rétablit son contrôle sur l'ensemble du territoire de Damas

Les troupes gouvernementales syriennes ont rétabli leur contrôle sur l'ensemble du territoire de la capitale du pays pour la première fois depuis 2011, a annoncé lundi le commandement de l'armée syrienne.

«Les opérations menées par nos forces armées et nos alliés ont permis de complètement libérer Hajar al-Aswad et les territoires voisins qui étaient occupés par les terroristes», a indiqué le commandement dans un communiqué.

Selon l'armée, l'ensemble du territoire de la Ghouta orientale et occidentale se trouve sous le contrôle des militaires syriens.

«Nos opérations ont conduit à l'élimination d'un grand nombre de terroristes de Daech* et à la reprise de contrôle de Hajar al-Aswad et de Yarmouk, tout comme c'était déjà le cas pour Yalda, Babila et Beit-Sahem», a ajouté le commandement.

L'offensive appelée à reprendre cette partie de Damas a commencé il y a un mois, après la libération de la Ghouta orientale.

Selon le site al-Masdar, cette avancée de l'armée syrienne est devenue possible après l'évacuation des membres de Daech* du sud de la capitale conformément à une entente avec Damas. Les autorités syriennes affirment pour leur part qu'il n'y a eu aucun accord.

*Organisation terroriste interdite en Russie