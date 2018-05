Une cloche de 700 kg «s’est volatilisée» en Belgique

La cloche de plus de 700 kilos de l'église de Mont-Sainte-Geneviève de Lobbes entreposée dans les bâtiments communaux suite à l'incendie criminel de l'église du 24 mai 2016 est introuvable depuis ce week-end.

Selon Steven Royer, échevin du patrimoine de la commune de Lobbes, elle s'est ni plus ni moins volatilisée.

«Suite à cet incendie, on a pris différentes précautions. Afin que la cloche soit en sécurité, nous avions fait le choix de l'entreposer dans un hangar communal. Et il s'avère que ce week-end, le bourgmestre a vu que le portique qui entoure la propriété où se situe le hangar communal était ouvert et c'est là qu'il a constaté que la cloche avait disparu», a-t-il indiqué à Bel RTL.

© AP Photo / Jacques Brinon Une Peugeot volée sera restituée à son propriétaire… 38 ans plus tard

«Elle faisait un poids de 710 kilos donc ça demande un dispositif important. En plus, il n'y a pas vraiment de traces d'effraction, donc ça veut dire qu'ils étaient quand même bien organisés et qu'ils ont mis des moyens afin de déplacer cette cloche», a ajouté l'échevin.

La police communale qui s'occupe de l'enquête a confié à Sputnik que la cloche avait évidemment été dérobée par des «chasseurs» de métaux non ferreux.