L'Onu exhorte à respecter le statu quo au Sahara occidental

Le 19 mai, à la veille de la parade militaire organisée dans la zone tampon de Tifariti par l’armée de libération populaire sahraouie à l’occasion de son 45e anniversaire, le secrétaire général de l’Onu a appelé «à la plus grande retenue» au Sahara occidental et à éviter tout ce qui peut remettre en cause «le statu quo».