Le vice-président US n’écarte pas un scénario militaire en Corée du Nord

«Un scénario militaire n'a jamais été écarté», a reconnu Mike Pence ce mardi 22 mai au cours d'une intervention sur Fox News.

Donald Trump avait précédemment déclaré qu'il n'écartait pas la répétition du «scénario libyen» concernant la Corée du Nord, dans le cas où il ne parviendrait pas à s'entendre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors des négociations prévues le 12 juin prochain à Singapour.

L'agence Yonhap avait auparavant annoncé que la Corée du Nord avait menacé d'annuler la rencontre de Kim Jong-un avec Donald Trump à Singapour à cause des exercices militaires conjoints de Washington et Séoul. Pyongyang a d'ores et déjà annulé les négociations au niveau ministériel avec Séoul prévues pour mercredi.

Le Président américain affirme cependant que les États-Unis et la Corée du Nord poursuivent les préparatifs du sommet. Selon lui, Pyongyang n'a pas informé Washington d'une quelconque annulation.