Une explosion à Kandahar fait 2 morts et 25 blessés

Une explosion qui s’est produite ce mardi dans un quartier de la ville afghane de Kandahar a fait deux morts et 25 blessés, selon la chaîne de télévision 1TF.

Selon les témoins oculaires, c'est une voiture piégée qui a explosé. Des médias signalent qu'un kamikaze est à l'origine de l'explosion du véhicule.

1TF communique cependant que l'incident s'est produit pendant une opération de déminage.

Selon les informations de Reuters, une bombe à bord d'un minibus a explosé à proximité d'un point de contrôle près d'un des principaux marchés de la ville de Kandahar, faisant six morts et plus de 30 blessés.

Les services de renseignement ont déclaré que le véhicule, bourré d'explosifs, avait été repéré dans une vaste cour servant à des ateliers de mécanique, sans que les bombes ne puissent être désamorcées à temps.

L'attentat n'a pour l'heure pas été revendiqué.

Détails à suivre