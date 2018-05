Un poste d’observation palestinien dans la bande de Gaza attaqué par un char israélien

L'armée israélienne a annoncé que plusieurs Palestiniens avaient incendié un poste militaire, sans faire de victime, et que son char avait attaqué en représailles un poste d'observation du Hamas à Gaza.

«Un groupe de terroristes a pénétré en Israël et a mis le feu à un poste militaire. En représailles, un char de l'Armée de défense d'Israël a attaqué un poste d'observation de l'organisation terroriste Hamas dans le sud de la bande de Gaza», indique un communiqué de l'armée israélienne.

© REUTERS / Amir Cohen L'aviation israélienne vise le Hamas dans la bande de Gaza

Les Israéliens rejettent sur le Hamas la responsabilité pour toute action agressive depuis le territoire de l'enclave, exigeant que le Hamas assure le respect de la trêve par tous les groupes palestiniens.

La situation à la frontière entre l'État hébreu et la bande de Gaza est devenue critique suite à l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël. Des dizaines de milliers de Palestiniens ont participé aux manifestations contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine. Les violents heurts qui ont éclaté à cette occasion le long de la frontière avec Israël ont fait plus de 60 tués et plus de 2.700 blessés du côté des Palestiniens.