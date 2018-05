Après une pause de plusieurs années, Sofia veut à nouveau dialoguer avec Moscou

Le Président bulgare Roumen Radev espère se pencher sur les mesures réelles à entreprendre dans les relations bilatérales, lors de sa prochaine rencontre avec le dirigeant russe Vladimir Poutine.

© REUTERS / Marko Djurica Un Bulgarian Stream bientôt sous la mer Noire?

«L'objectif de ma visite consiste à rétablir le dialogue entre nos deux pays au plus haut niveau après une pause de plusieurs années. Parce que ce dialogue revêt une grande importance dans tous les domaines d'intérêt commun», a déclaré M. Radev.

Selon lui, les relations russo-bulgares ne sont cependant pas fondées que sur l'intérêt politique ou économique. «Elles se fondent sur des liens historiques, culturels, spirituels et linguistiques très profonds entre nos deux peuples. Cela nous donne une série d'avantages et rend nos relations plus naturelles», a ajouté le Président.

Félicitant Vladimir Poutine à l'occasion de sa réélection au poste de Président russe, Roumen Radev l'a invité à se rendre en Bulgarie cette année.

Précédemment, M.Radev avait fait savoir dans une interview au quotidien russe Kommersant que la Bulgarie prônait la construction d'un gazoduc la reliant directement à la Russie via la mer Noire.