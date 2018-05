Contre qui serait dirigée l’arme nucléaire que les USA envisagent de déployer en Grèce?

Dans le contexte des événements qui se déroulent en Méditerranée orientale et des tensions dans les relations turco-grecques, Athènes apporte tout son appui à l'Otan pour s'assurer de l'assistance des États-Unis et la visite du haut représentant de l'Alliance à Araxos en témoigne, a déclaré à Sputnik Erdoğan Karakuş, président de l'Union turque des officiers à la retraite. © AP Photo / Petros Giannakouris La coopération de la Grèce avec d'autres pays sans incidence pour ses liens avec l'Otan

«On sait qu'en Méditerranée orientale, les intérêts des États-Unis et de la Russie sont en confrontation. Les Américains ne peuvent pas compter sur la Turquie dans cette confrontation, alors que la Grèce s'applique au maximum à s'assurer le soutien de l'Amérique face à la Turquie, tout comme sur la question de Chypre et des îles Égéennes», a poursuit l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les États-Unis essayaient pour leur part de tirer le maximum de profit de cette situation.

«Somme toute, on a tout lieu de supposer que par la visite d'Araxos, les États-Unis lancent une sorte de mise en garde à Ankara», a résumé le lieutenant général à la retraite de l'armée de l'air de la Turquie.

Alors que la présence militaire des États-Unis en Grèce augmente et, tout particulièrement ces deux dernières années, on craint que les Américains n'utilisent aussi des sites dans ce pays pour stocker des armes nucléaires. «Il y a de tels sites à Araxos et c'est la raison pour laquelle la visite du représentant officiel de l'Otan dans la 116 e aile aérienne suscite des préoccupations», peut-on lire dans un article publié sur militaire.gr.