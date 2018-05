Boris Johnson veut un nouveau jet parce que l’actuel est rarement disponible et trop gris

Boris Johnson a dit qu’il apprécierait que le gouvernement britannique ait un jet réservé aux déplacements des ministres parce que, selon lui, celui qui est actuellement à la disposition de la famille royale et du Cabinet est souvent indisponible et … d’un gris trop soutenu.

L'actuel ministre britannique des Affaires étrangères a récemment déclaré qu'il préférerait utiliser un avion privé réservé au gouvernement pour ses déplacements professionnels. Boris Johnson a expliqué que le jet qui est à la disposition de la famille royale et des ministres, un RAF Voyager, est presque toujours pris.

© AP Photo / Thierry Charlier «Comme Tic et Tac», les services spéciaux UK viennent au secours de May et Johnson

«Je peux dire que le Voyager est un avion impeccable, mais il est très difficile de le réserver. Il me semble qu'il n'est jamais disponible. Je ne sais pas qui le prend tout le temps, mais il n'est jamais disponible. En plus, pourquoi doit-il obligatoirement être gris?», a confié Johnson à des journalistes, selon The Guardian.

Plusieurs avions sont à la disposition du ministère britannique des Affaires étrangères mais, d'après Boris Johnson, les autres appareils ont une quarantaine d'années. Il a pris l'un d'eux pour son voyage à Moscou. À la question des journalistes de savoir s'il voudrait avoir un nouvel avion à la disposition du gouvernement, Boris Johnson a répondu:

«Les contribuables ne voudront pas que nous ayons un nouvel avion qui coûte cher, mais je trouve cela incroyable que nous n'ayons pas un accès libre aux avions. Du coup, s'il y a un moyen d'obtenir un bon avion à prix raisonnable, je crois qu'on a besoin de quelque chose comme ça».

© AP Photo / Petros Giannakouris Le G7 entend créer un groupe spécial pour «étudier le comportement» de la Russie

Lors de son récent déplacement en Amérique Latine, Boris Johnson a voyagé sur des lignes aériennes commerciales. Il a même fait une correspondance de 5 heures en Espagne pour aller au Pérou.

«Nous sommes, les gars du ministère britannique des Affaires étrangères, très robustes. On n'a pas peur des correspondances», a commenté Boris Johnson, selon The Independent.

Le RAF Voyager, avion qui est à la disposition de la famille royale britannique et du Cabinet, a été remis à neuf en 2016 sous le précédent Premier ministre britannique. Cette réparation a coûté au Royaume-Uni 10 millions de livres sterling. David Cameron n'a eu l'occasion d'emprunter cet avion qu'une seule fois. Quand Theresa May est devenue Premier ministre, le Voyager a été baptisé «Thereasy Jet», indique la chaîne de télévision britannique Sky News.