Juriste d’Assange: il importe que l’Équateur «garde son indépendance vis-à-vis des USA»

Les propos tenus par l'ancien Président Correa sont tout à fait justifiés et correspondent à ce qui est dit à l'Onu sur les conditions dans lesquelles se trouve Julian Assange, conditions de détention, assimilables à de la torture, a déclaré Greg Barns à Sputnik.

© AFP 2018 Rodrigo Buendia Sans internet, ni téléphone: Assange reste déconnecté du monde extérieur

«Il est retenu illégalement depuis 2012 et il importe que l'Équateur qui lui a accordé refuge garde son indépendance vis-à-vis des États-Unis. On comprend qu'on parle ainsi à l'Onu parce que si une personne vit cloîtrée entre quatre murs 24 heures sur 24 six ans durant, c'est équivalent à de la torture», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que cela pourrait être comparé à de la torture, si on consultait les conventions internationales sur le traitement des prisonniers.

«En ce sens, Julian

Assange est soumis à un traitement pire que les détenus», a constaté le juriste.

Selon ce dernier, les nations doivent enfin comprendre qu'elles sont indépendantes et souveraines et ne doivent pas accourir au premier appel des États-Unis.

«Les pays doivent tenir tête aux États-Unis et cela concerne en premier lieu au Royaume-Uni qui s'assigne pour tâche de soutenir l'ordre légal et les droits de l'Homme, tout en traitant de façon indigne Julian Assange et négligeant sa condition […] et ce parce que, tout simplement, il déplaît aux États-Unis», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

Le gouvernement équatorien a suspendu à la mi-mars le fonctionnement des systèmes qui permettent à Julian Assange d'être en contact avec l'extérieur de l'ambassade.

Les autorités équatoriennes ont expliqué leur décision par ce que «Julian Assange n'avait pas respecté une promesse écrite faite au gouvernement à la fin de l'année 2017 par laquelle il s'est engagé à ne pas diffuser de messages qui constitueraient une ingérence dans les affaires d'autres pays».

Le fondateur de WikiLeaks a trouvé asile dans l'ambassade d'Équateur pour échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché pour viol et agression sexuelle. Bien que ces poursuites aient été abandonnées en 2017, le tribunal de Westminster a maintenu le mandat d'arrêt contre M.Assange, indiquant qu'il avait été délivré après que ce dernier a enfreint les conditions de sa liberté sous caution.

Julian Assange craint, en cas d'arrestation, d'être extradé vers les États-Unis pour la divulgation de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.

En janvier 2018, le gouvernement équatorien a annoncé être à la recherche d'une «médiation» en vue de trouver un accord avec Londres sur la situation «insoutenable» de M.Assange.