À Saint-Pétersbourg, le Président Macron entame sa première visite officielle en Russie

Après l'accueil réservé à Vladimir Poutine sous les ors de Versailles en mai de l'année dernière, l'heure est venue de rendre la pareille. Emmanuel Macron est attendu ce jeudi après-midi à Saint-Pétersbourg pour une visite de deux jours.

Les deux hommes se retrouveront jeudi en fin de journée dans le cadre majestueux du palais de Constantin, une résidence d'été de Pierre Le Grand située à une vingtaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Ce vaste château qui donne sur la mer avait accueilli le sommet du G20 en 2013.

© Sputnik . Ruslan Krivobok Quels documents Macron signera-t-il en Russie?

Malgré les nombreux sujets de divergence entre la France et la Russie, «le dialogue entre eux [les Présidents — ndrl] a été maintenu et les échanges téléphoniques ont été nombreux», a observé la présidence française. «Dès la rencontre de Versailles, nous avons pris le pari d'un dialogue constructif mais franc. Quand il y a des désaccords, on le dit, mais cela n'empêche pas de travailler ensemble».

Au menu de ce tête-à-tête, les points déjà anciens de désaccords, comme la Syrie et l'Ukraine, mais aussi le dossier qui rapproche Paris et Moscou, celui de l'Iran. Après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, la France et la Russie, cosignataires du texte, ont affirmé leur détermination à le sauver. La question est celle de la forme. En effet, si la Russie prône le respect du document dans les termes dans lesquels il a été signé en 2015, la France se prononce en faveur de sa mise à jour.

Vendredi matin, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, rendra hommage aux victimes du terrible siège de Leningrad durant la Seconde guerre mondiale, avant une rencontre avec des membres de la société civile.

© Sputnik . Aleksei Druzhinin Le Kremlin lève le voile sur l’ordre du jour de la rencontre Poutine-Macron

L'après-midi sera consacré au 22e Forum économique de Saint-Pétersbourg, dont M. Macron est l'invité d'honneur avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

La visite se terminera par un hommage rendu au théâtre Mariinsky à Marius Petipa, chorégraphe français qui vécut l'essentiel de sa vie en Russie, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 1818 à Marseille.