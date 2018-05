La condition pour les troupes étrangères de rester en Syrie

La Russie part du principe que la Syrie est «un État souverain» doté d'«un gouvernement légitime» et ayant le droit de décider s'il a besoin du soutien de pays étrangers pour faire face aux terroristes, a déclaré aux journalistes Mikhaïl Bogdanov.

Pour lui, il est actuellement hors de question que les troupes iraniennes et pro-iraniennes quittent la Syrie sous peu.

«Le tout doit partir du principe que la Syrie est un État souverain et que son gouvernement légitime doit décider lui-même si la présence de troupes étrangères est nécessaire pour le pays», a-t-il conclu.

© Sputnik . Alexei Danichev À Saint-Pétersbourg, le Président Macron entame sa première visite officielle en Russie

Réunis le 17 mai à Sotchi, les Présidents russe et syrien ont évoqué le règlement politique en Syrie, pays secoué par un conflit armé depuis mars 2011. Lors de cette réunion, Vladimir Poutine a expliqué quand il jugeait nécessaire le retrait des forces armées étrangères du sol syrien.

«Nous partons du fait que suite à des victoires significatives et au succès de l'armée syrienne dans la lutte contre le terrorisme et avec […] l'entrée du processus politique dans une phase plus active, les forces armées étrangères seront retirées du territoire de la République arabe syrienne», a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Président syrien a pointé que, du point de vue militaire, la situation en Syrie suivait une tendance très positive et ce grâce aux démarches entreprises dans la lutte contre le terrorisme.

© AFP 2018 Timothy A. Clary Melania Trump: «J’ai la peau dure». Les règles de vie de la Première dame des USA

«Grâce aux succès militaires, nous parvenons à stabiliser la situation dans le pays ce qui ouvre la voie au retour de nos citoyens dans leurs demeures», a-t-il noté.

Et d'ajouter qu'il remerciait les autorités russes pour avoir soutenu son pays en livrant depuis le début de la crise de l'aide humanitaire aux Syriens obligés de quitter leurs demeures en raison de la menace terroriste.