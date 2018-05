Rencontre Trump-Kim annulée, l'armée US mise en état d'alerte

Les forces armées américaines ont été mises en alerte suite à l'annulation de la rencontre du Président américain Donald Trump avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un, a annoncé le chef de la Maison Blanche.

«Je me suis entretenu avec le général (ex-ministre américain de la Défense James) Mattis et le comité des chefs des états-majors. Nos forces armées qui sont les plus fortes au monde et qui ont été récemment renforcées, sont prêtes (à agir) s'il le faut», a déclaré le chef de l'État américain.

Jeudi 24 mai, dans une lettre adressée à Kim Jong-un, Donald Trump lui a annoncé son refus de le rencontrer à Singapour et lui a demandé de le rappeler ou de lui écrire s'il était prêt à «changer d'avis concernant ce sommet particulièrement important».

Plus tard, le chef de la Maison Blanche a exprimé ses regrets concernant l'annulation du sommet de Singapour tout en espérant pouvoir rencontrer son homologue nord-coréen dans l'avenir.

La Corée du Nord a annoncé qu'elle restait ouverte à une telle réunion.