Le langage des fleurs: quels messages a transmis Poutine à Mmes Merkel et Macron

Après Angela Merkel, Brigitte Macron a reçu un bouquet des mains de Vladimir Poutine. Bien que le porte-parole du Président russe ait mentionné la tradition russe d’offrir des fleurs aux femmes, des fleuristes ont rappelé à Sputnik le langage des fleurs et ont su déchiffrer les messages transmis par le chef du Kremlin à ces deux femmes.

En accueillant Emmanuel Macron et son épouse au palais de Constantin près de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a offert à la First Lady française un bouquet de roses claires. Auparavant, lors du déplacement en Russie d'Angela Merkel, le Président russe lui a aussi offert un bouquet de la même couleur.

Dans une interview accordée à Sputnik, Elena Maksimova, professeur à l'école des fleuristes Nicole, a essayé de déchiffrer la signification des roses pivoines et freesias présentes dans les deux bouquets, ainsi que les messages que Vladimir Poutine aurait voulu transmettre à ces deux femmes influentes.

© Sputnik . Михаил Климентьев Vladimir Poutine offre des fleurs à Brigitte Macron

«Les roses claires témoignent de la féminité. Ces bouquets ne mettent pas l'accent sur l'âge. Les bouquets sont assez serrés, ce qui souligne le statut de celui qui offre et de celui à qui on l'offre. Par ce bouquet, Poutine montre que ces deux femmes sont gentilles et pleines de bonté», indique Elena Maksimova.

Et d'ajouter: «La pivoine est un symbole de dignité. Selon le feng shui, cette fleure attire la chance. On l'offre quand on veut souhaiter de la chance. Évidemment, dans ce cas, il s'agit d'un espoir pour un résultat positif à la rencontre, aux pourparlers».

Selon la fleuriste, les freesias présentes dans le bouquet d'Angela Merkel soulignent aussi la tendresse et la raffinerie de la chancelière.

En outre, bien que ces deux bouquets clairs témoignent de tendresse et de sincérité, ils, comme l'ont indiqué à Sputnik des fleuristes du studio N.A.T., n'outrepassent pas le protocole.

© Sputnik . Sergey Guneev Le président Vladimir Poutine a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel

Après le bouquet offert à Mme Merkel, le journal Bild a accusé Vladimir Poutine d'avoir «offensé la dignité» de la chancelière allemande. Selon l'auteur de l'article, les dirigeants de niveau mondial doivent se saluer uniquement par une poignée de main. Les journalistes estiment que le bouquet a été offert pour souligner que Mme Merkel est une femme. Pourtant, le porte-parole du Président russe a rappelé que les fleurs en tant que cadeau pour les femmes représentaient un signe d'un bon ton en Russie.

«C'est notre tradition d'offrir des fleurs aux femmes, c'est le signe d'un ton positif. Ce sont nos traditions et nous tendons à aller dans leur direction», a indiqué Dmitri Peskov.