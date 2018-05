Patronne de Dalkia: «La visite de Macron valorise les acteurs français» au SPIEF 2018

Dalkia est une filiale spécialisée dans les services énergétiques de l'électricien français EDF qui a ses équipes en Russie dont l'objectif premier est de développer l'efficacité énergétique, les économies d'énergie avec des grands industriels sur le territoire russe, a raconté à Sputnik sa PDG Sylvie Jéhanno.

La patronne de Dalkia est venue pour la première fois au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) qui se tient cette année du 24 au 26 mai.

«Je suis très impressionnée, la France est particulièrement présente [au forum, ndlr]. C'est une belle réunion et on a eu l'occasion de signer l'accord de coopération avec EDF ce matin justement pour développer des projets d'efficacité énergétique en Russie avec des industriels», a poursuivi Mme Jéhanno, dont le groupe a conclu jeudi un accord de coopération avec le Fonds russe d'investissements directs (RFPI).

Selon l'interlocutrice de l'agence, aujourd'hui avec les équipes de Dalkia en Russie on économise environ 450 gigawatts/h par an.

«C'est déjà beaucoup mais on veut aller encore beaucoup plus loin. […] La Russie exprime sa volonté d'aller plus loin en matière d'efficacité énergétique, […] et pour accompagner des industriels, pour faire des économies d'énergie parfois il faut investir, il faut construire des projets», a relevé la PDG du groupe français.

Et d'ajouter que Dalkia avait par ailleurs un autre métier autour des réseaux de chaleur urbains.

«Les réseaux de chaleur sont très bien connus en Russie, on les verdit, on développe les énergies renouvelables autour des réseaux de chaleur», a constaté Mme Jéhanno.

Elle a qualifié de très bel événement le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

«C'est un lieu magnifique Saint-Pétersbourg qui nous permet de rencontrer des clients, de futurs clients, d'expliquer tout le sens de nos activités, de nos objectifs, ce qu'on fait. C'est un moment important d'être là pour nous», a expliqué Mme Jéhanno.

Elle n'a pas omis non plus d'évoquer la présence du Président Emmanuel Macron au SPIEF.

«La visite de Macron valorise les acteurs français sur le forum. C'est une opportunité de rencontrer encore plus de partenaires dans le domaine de l'efficacité énergétique», a estimé la PDG de Dalkia.

Et de relever que la Russie était un pays de l'énergie.

«C'est une des raisons pour lesquelles il y a un grand programme sur l'efficacité énergétique, sur les économies d'énergie qui est exprimé et comme ce sont nos expertises, on a très envie de partenaires, d'un certain nombre de sites industriels sur ces thématiques, de réduction de consommation. […] Moi, je suis très positive sur cet événement», a conclu l'interlocutrice de Sputnik.