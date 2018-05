Poutine: la «spirale des sanctions» continue de se propager

Le Président russe, s'exprimant au Forum économique de Saint-Pétersbourg, a parlé de la situation autour des sanctions qui, selon lui, frappent de plus et plus de pays et touchent des entreprises qui n'avaient jamais pensé être affectées par ces restrictions commerciales.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Macron appelle Poutine à agir à l’international comme au judo: faire preuve de flexibilité

«Une spirale de sanctions et restrictions est lancée et elle frappe des entreprises et des pays qui étaient même persuadés que ce régime de limitations commerciales ne serait jamais employé contre eux […]. Mais l'absence de contrôle et des mesures arbitraires engendrent une envie d'employer des moyens de restriction encore et encore, plus souvent et à une échelle plus large, tout le temps, ignorant l'allégeance politique, […] les anciens accords et les liens de coopération à long terme», a déclaré Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg.

La 22e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) se tient du 24 au 26 mai 2018. La France et le Japon, en tant qu'invités d'honneur du SPIEF, disposent de leurs propres pavillons d'exposition. Le stand français accueille notamment Air liquide, Auchan, Danone, Engie, Michelin, Sanofi, Schneider Electric, Servier, Société générale, TechnipFMC et Total.