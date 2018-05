Poutine sur l’affaire Skripal: les spéculations mènent à l’aggravation des relations

Le Président russe a commenté l'affaire Skripal lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a demandé de mettre la fin à toutes les spéculations et discussions sur ce sujet.

© REUTERS / Dylan Martinez Le message vidéo de Ioulia Skripal scruté à la loupe par sa cousine

«Il faut soit mener une enquête conjointe et impartiale, soit arrêter toutes les discussions sur ce sujet, car elles ne mènent qu'à l'aggravation des relations entre pays», a déclaré Vladimir Poutine pendant une rencontre avec des responsables de médias.

D'après le chef d'État, il y a aussi quelque chose qui ne colle pas.

«Je ne suis pas un spécialiste des agents toxiques, mais il me semble que quand une telle substance est utilisée contre une personne, les victimes de ces attaques meurent presque immédiatement sur place. Et cela n'a pas été le cas, Sergueï Skripal et sa fille sont vivants, et sont sortis de l'hôpital. Et sa fille à l'air d'aller bien, ils sont en bonne santé et vivants», a fait remarquer le Président russe.