Turquie-Irak: du pétrole contre de l’eau?

La politique turque de l'eau a mis l'Irak dans une situation très difficile, les Turcs prétendant que l'Irak ne possédait ni le Tigre ni l'Euphrate, car l'Euphrate se jetait dans le Tigre, ce qui formait un seul bassin fluvial, a indiqué à Sputnik Latif Abd Salim, spécialiste irakien des problèmes de l'environnement.

«L'Irak pourrait résoudre la crise de l'eau en faisant pression économiquement, le chiffre d'affaires du commerce entre la Turquie et l'Irak s'élevant à des milliards de dollars par an. Cela pourrait aider l'Irak à faire valoir ses droits légitimes à l'eau», a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il existait aussi une autre voie.

«Il y a en Irak un immense territoire aride qu'il pourrait proposer aux investisseurs turcs pour y promouvoir l'agriculture. Dans un tel cas, il ne serait pas rentable pour la Turquie de couper l'eau à l'Irak. Si la production agricole en était destinée à la Turquie, la politique d'Ankara en matière d'eau changerait», a estimé l'Irakien.

Les scientifiques constatent que les territoires irakien et syrien figurent parmi les terres les plus arides, y compris à cause de la construction par la Turquie de multiples barrages sur le Tigre et l'Euphrate. Ces 30 dernières années, Ankara en a érigé 22.

«À l'heure actuelle, la construction du barrage turc d'Ilisu sur le Tigre est le plus grave problème pour l'Irak en matière d'eau. Si ce projet est réalisé, l'Irak sera privé d'encore 40 à 45% d'eau. Cela aura des conséquences bel et bien catastrophiques pour le pays», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.