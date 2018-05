Shinzo Abe précise quand l’accord de paix entre Moscou et Tokyo sera conclu

Intervenant à l'issue des pourparlers avec le Président russe en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exprimé le souhait que l'accord de paix entre la Russie et le Japon serait bientôt conclu.

«La question d'un traité de paix qui n'a pas été signé depuis plus de 70 ans n'est pas facile à résoudre, mais nous voulons mettre un terme à ce problème pendant notre génération, ce qui constitue notre principale tâche», a-t-il déclaré.

© Sputnik . Alexandre Vilf 2e après Poutine: ce cadeau «présidentiel» du Japon à la championne olympique Zagitova

Le Président russe, à son tour, a appelé à continuer de chercher patiemment une solution qui répondrait aux intérêts de la Russie et du Japon et serait également acceptée par les peuples des deux pays.

Depuis de longues années, les relations entre la Russie et le Japon sont en butte à l'absence d'un accord de paix. Le Japon revendique les îles Kouriles méridionales (Itouroup, Kounachir, Chikotan et Habomai), invoquant le Traité d'amitié et de paix russo-japonais de 1855. Pour Tokyo, leur restitution est une condition sine qua non de l'accord de paix avec la Russie qui n'a pas été signé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale.

La position de Moscou repose sur le constat que les îles Kouriles méridionales faisaient partie de l'URSS à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la souveraineté russe sur ces îles étant incontestable et conforme au droit international.