Deux navires militaires US s'approchent d'îles litigieuses en mer de Chine du sud

© AP Photo / Roley Dela Pena, Pool Pékin s'explique après avoir implanté des missiles sur des îles contestées

Deux navires de l'US Navy sont passés à proximité des îles Paracels situées en mer de Chine méridionale, relate Reuters citant des responsables américains.

Selon l'agence, le destroyer USS Higgins et le croiseur lance-missiles USS Antietam ont navigué dimanche à 12 milles nautiques des îles en question. Les navires ont réalisé des manœuvres près des îles de Triton, Lincoln, Three et Woody, précise Reuters.

© AP Photo / Bullit Marquez Pékin entame des exercices militaires en mer de Chine méridionale

La Chine et plusieurs pays de la région, notamment le Japon, le Vietnam et les Philippines, contestent les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mers de Chine méridionale et orientale.

Pékin, qui revendique la quasi-totalité de la mer de Chine du sud, où transitent chaque année 5.000 milliards de dollars de biens, accuse les Philippines et le Vietnam d'utiliser le soutien des États-Unis en vue d'attiser les tensions régionales.

Contrôlées par la République populaire de Chine depuis 1974, qui y maintient depuis 2014 un millier d'habitants, les îles Paracels sont revendiquées par le Vietnam.