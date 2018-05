Le Qatar ne veut plus de produits saoudiens et émiratis

Le ministère qatari de l'Économie a pris la décision d'interdire les produits en provenance d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui avaient soumis Doha à un blocus commercial il y a un an.

© AP Photo / Hassan Ammar L’Arabie saoudite veut transformer le Qatar en île

Un an après le début du blocus du Qatar par un groupe d'États arabes dirigés par Riyad, Doha a ordonné à tous les magasins du pays de retirer des rayons les marchandises provenant d' Arabie saoudite , des Émirats arabes unis , du Bahreïn et d'Égypte.

Soucieux de «protéger la sécurité des consommateurs», le gouvernement qatari souhaite en outre mettre fin à l'importation de produits laitiers saoudiens via des pays tiers.

© Sputnik . Vitaly Belousov Isolé par ses voisins, le Qatar appelle Washington à la rescousse

L'ordre intervient à quelques jours de l'anniversaire de la crise diplomatique qui oppose Doha à Riyad et ses alliés. Le 5 juin 2017, l'Arabie saoudite, le Bahreïn , les Émirats arabes unis et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar , accusé de soutenir des groupes islamistes radicaux, et imposé un boycott commercial à son encontre.

Le Qatar a ainsi dû chercher ses produits alimentaires importés ailleurs, notamment en Turquie, au Maroc et en Iran. Or, des marchandises saoudiennes et émiraties continueraient à arriver au Qatar via des ports au Koweït et à Oman.