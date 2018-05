Comment l’argent devient un moyen efficace pour arrêter de fumer

L’incitation financière semble être le plus efficace et le moins cher des moyens pour arrêter de fumer, estiment des scientifiques de plusieurs universités et centres médicaux américains.

Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie, de New York et de plusieurs centres médicaux aux États-Unis ont découvert que l'incitation financière était le moyen le plus efficace d'arrêter de fumer, annonce la revue New England Journal of Medicine.

Leur recherche a pris en compte 6.131 fumeurs de 54 entreprises. Ils ont été divisés en plusieurs groupes en fonction de la manière d'arrêter cette mauvaise habitude. Certains ont été informés des avantages d'adopter un mode de vie sain, d'autres ont reçu des patchs de nicotine, des cigarettes électroniques, etc. De plus, les scientifiques ont promis 600 dollars au groupe dont les membres réussiraient à ne pas fumer pendant l'expérience.

© Sputnik . Ruslan Krivobok Les fumeurs auraient plus de chances de sortir de leurs gonds

À l'issue des six moins de l'étude, les membres de pratiquement tous les groupes n'avaient pas arrêté de fumer. Le nombre de ceux, qui ont réussi à arrêter, a varié d'entre 0,5% et 3%. Quant aux participants qui devaient arrêter pour de l'argent, ils ont montré des résultats quatre à six fois supérieurs.

Selon les scientifiques, cette situation montre l'inefficacité des moyens traditionnels pour se débarrasser de l'addiction à la nicotine. Cela étant, les résultats de l'étude pourraient être utilisés par les entreprises qui aident leur personnel à combattre cette mauvaise habitude. De plus, les chercheurs coïncidèrent l'incitation financière comme le plus efficace et le moins cher des moyens d'arrêter de fumer.