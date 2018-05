Le chancelier autrichien remet en cause la fiabilité des États-Unis

Les États-Unis devenant de moins en moins fiables pour l'Europe, celle-ci doit demeurer unie, a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz dans une interview au quotidien britannique Financial Times.

«Les États-Unis sont devenus de moins en moins fiables pour nous. Le plus important est que l'Europe reste unie», a-t-il indiqué.

© Sputnik . Evegeni Bijatow Sebastian Kurz explique les dangers de la «politique imprévisible» de Trump

M. Kurz a également commenté la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, en soulignant que le Brexit était «une décision terrible», et suggérant que la question des migrants dans l'Union Européenne a été une «raison principale» de cette décision.

Auparavant, le chancelier autrichien a fustigé la politique des États-Unis et les dernières décisions de Donald Trump, qui lèsent les intérêts de son pays et ceux de l'Europe. «Actuellement, nous observons non seulement une politique américaine imprévisible mais aussi une politique américaine qui menace directement nos intérêts économiques en Autriche et en Europe», a-t-il déclaré.