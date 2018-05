La DGSN marocaine commente les infos sur l’origine israélienne des armes de sa police

La direction générale de la Sureté nationale (DGSN) marocaine a démenti catégoriquement, dans un communiqué publié le 25 mai par la Maghreb Arabe Presse (MAP), l'information diffusée, le 24 mai 2018, par le site d'information militaire Menadefense.

Selon ce site, lors de la parade commémorant le 62e anniversaire de l'académie royale de police marocaine de Kénitra, le 17 mai 2018, une section d'élite de la police marocaine a défilé avec le fusil d'assaut israélien IWI Tavor X95 9mm.

«Un site électronique étranger [le site algérien Menadefense, ndlr] a diffusé une information selon laquelle la police marocaine aurait présenté, au cours de la parade annuelle organisée à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la création de la sûreté nationale, des armes à feu israéliennes, prétendant que le Maroc à l'habitude d'acquérir des armes et des équipements sécuritaires de la même source», a annoncé le communiqué.

«Tout en démentant de manière catégorique cette information qui a été reprise par certains sites d'information nationaux, la DGSN souligne que les contrats d'acquisition des armes à feu collectives cités par le site étranger ont été signés avec une société européenne spécialisée», indique le communiqué en précisant que «ces contrats publics sont soumis aux dispositions et législations nationales en vigueur».

© Sputnik . Natalia Seliverstova La police marocaine équipée avec des fusils d’assaut israélien?

Pour le site Menadefense, ainsi que pour les portails marocains le Desk et Yabiladi , le démenti de la DGSN fait l'impasse sur la mention du modèle d'arme équipant l'unité d'élite en question. Le fait que les armes aient été achetées chez un revendeur ou un intermédiaire en Europe, selon ces médias, ne réfute en rien l'origine israélienne des fusils d'assaut. Le Desk a par ailleurs rappelé «que les firmes israéliennes ne signent pas de contrats directement avec des pays arabes, préférant utiliser des firmes spécialisées intermédiaires pour "contourner les interdits"».

Tout en affirmant qu'il est «catégorique sur le fait que ce soit des Tavor X95 9mm israéliens qui ont été présentés lors du défilé», le site Menadefense a étalé ses arguments pour valider l'information rapportée par ses soins.

​En effet, le média précise que l'ensemble des photos utilisées dans l'article qu'il a publié «proviennent de captures d'écrans de journaux télévisés marocains ou de la presse marocaine accréditée ayant participé à cet événement».

Concernant les caractéristiques apparentes sur l'arme vue lors du défilé, le site d'information est formel qu'il s'agit «d'un Tavor X95 9mm israélien». Et pour cause: «le chargeur droit et fin [de l'arme vue lors de la parade, ndlr] indique qu'il est chambré en 9mm. La longueur du canon et la forme du garde-main exclu que ce soit un Micro-Tavor», a expliqué le média.

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza À quoi joueraient la France et le Maroc au Sahara occidental?

Commentant l'hypothèse avancée par certains médias marocains, qui ont déclaré que l' arme avec laquelle a paradé l'unité d'élite de la police marocaine, le 17 mai dernier, à Kenitra, pourrait être le Tavor fabriqué sous-licence en Ukraine, Menadefense affirme que ce n'est pas le cas. «Nous avons contacté le fabricant RPC Fort [l'entreprise ukrainienne qui fabrique cette arme israélienne sous-licence, ndlr], qui nous a confirmé que la licence israélienne obtenue du IWI Tavor X95 9mm, interdit formellement l'exportation, et que la maison mère ne délivrait pas de certificat d'utilisateur final, permettant la livraison à un pays-tiers», a noté le site d'information. «Nos contacts auprès des organismes d'exportations d'armes ukrainiennes, Ukroboronprom et Spectexnaeksport, ont aussi nié tout contrat avec le Maroc ou avoir délivré des certificats d'utilisateurs finaux pour un utilisateur au Maroc», a-t-il souligné.

Le média rappelle que l'entreprise ukrainienne RPC Fort produit quatre modèles que sont le Fort-221, 222, 223 et 224, dont «le seul modèle en 9mm est le Fort-224, qui est un Micro-Tavor». «Il diffère avec le modèle IWI Tavor X95 9mm marocain dans la forme cylindrique du garde-main, et dans la longueur du canon qui est plus court», a noté le site d'information.

Pour le site marocain le Desk, reconnaître dans le contexte tendu au Proche-Orient, l'utilisation par la police marocaine d'armes d'origine israélienne, «pourrait être mal reçu auprès de l'opinion publique marocaine, très attachée à la cause palestinienne, d'où la pirouette du démenti de la DGSN».

© AFP 2018 FAROUK BATICHE Les relations entre le Maroc et l’Algérie battent à nouveau de l’aile

Pour mémoire, le roi du Maroc Mohammed VI a adressé, le 14 mai 2018, un message de soutien au chef de l'État palestinien Mahmoud Abbas, après le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et la reconnaissance de la ville sainte comme capitale d'Israël.

«Nous ne ménagerons également aucun effort pour la mobilisation de la communauté internationale et de ses forces vives, pour que triomphent les droits légitimes du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant, avec Al-Qods-Est comme capitale, sur la base des résolutions de la légalité internationale et dans le cadre d'une solution à deux États», a noté le roi marocain, cité par Mapexpress.ma.