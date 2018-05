Tour Eiffel, rencontre avec Mariani: comment Maria Zakharova passe son congé à Paris

Après avoir proposé à ses abonnés de deviner où elle allait pour les vacances, la porte-parole de la diplomatie russe a publié une photographie avec Thierry Mariani et a raconté ce qu'elle avait fait et ce qu'elle planifiait de faire en France.

Peu après que la visite du Président Macron en Russie a terminé, et «avec succès selon les estimations des deux parties», toute une série d'événements non officiels avec la participation des représentants français et russes se déroulent en France, a constaté Maria Zakharova , qui est elle aussi à Paris pour trois jours.

Ma «première rencontre a été avec Thierry Mariani, homme politique français, co-président du Dialogue franco-russe. Voilà comment mes vacances sont chargées et fascinantes!», a-t-elle écrit sur sa page Facebook, se réjouissant d'un grand nombre d'entrevues et événements intéressants prévus dans un futur proche et promettant également d'en faire part par écrit.

«Il y a beaucoup de choses intéressantes et inattendues à venir», a-t-elle ajouté pour créer de l'intrigue.

M.Mariani a lui aussi partagé une photo avec la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avec la tour Eiffel en fond et a affirmé comprendre pourquoi elle avait été inscrite dans la liste de 100 femmes les plus influentes du monde.

Déjeuner avec Maria #Zakharova,en visite privée à Paris

La porte parole de la diplomatie russe,toujours aussi impressionnante dans ses convictions et dans sa détermination

Après 2 heures de discussion,vous comprenez pourquoi la BBC la classe dans les 100femmes les plus influentes pic.twitter.com/bWSLrN7kfu — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 28 мая 2018 г.

Précédemment, Maria Zakharova avait proposé à ses abonnés sur Facebook de deviner où elle se rendait. Pourtant, elle n'a maintenu l'intrigue que pendant un jour.