Un mort et deux blessés dans l'explosion d’un obus de la 2e Guerre mondiale en Roumanie

Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées lorsqu'un obus de la Seconde Guerre mondiale a explosé lundi soir en Roumanie, dans la ville de Bacau.

«Un homme âgé de 27 ans est mort et deux autres personnes ont été blessées dans l'explosion. La main gauche de l'un d'entre eux a été arrachée, il a reçu de nombreuses blessures à cause des éclats. L'autre a été touché dans l'artère fémorale et blessé dans la poitrine et les organes génitaux», a affirmé le bureau roumain des situations d'urgence dans un communiqué.

Tragedie la Bacău! O bombă de război a explodat, iar o persoană a murit! Bilanțul victimelor https://t.co/Qcd5A7EUPu pic.twitter.com/xOPGA4YJKG — 2am.eu (@2am_eu) 28 мая 2018 г.

Plus précisément, l'explosion a eu lieu dans une forêt de Bacau, où des ouvriers ont touché à un obus datant de la Seconde Guerre mondiale.

Le ministère roumain de la Défense a mis à disposition deux hélicoptères pour transporter les blessés, l'un dans un hôpital de Bacau, l'autre dans celui de la ville de Iasi.