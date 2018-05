Une arme nucléaire de nouvelle génération bientôt en Chine?

Un journal américain affirme que la Chine procède à des essais nucléaires cinq fois plus souvent que les États-Unis, ce qui augmenterait le risque d’un conflit ouvert.

La Chine commence à mettre au point des armes nucléaires de nouvelle génération et procède dans cette optique à des essais beaucoup plus souvent que les États-Unis, relate le journal américain The Hill.

© REUTERS / Damir Sagolj Doctrine nucléaire US: la Défense chinoise réplique

Selon cette publication, la Chine effectue mensuellement jusqu'à cinq essais, alors que les États-Unis n'en organisent qu'un seul. Dans un nouveau rapport de l'Académie chinoise de génie physique, les scientifiques ont révélé que les chercheurs chinois avaient effectué 200 expériences de laboratoire entre septembre 2014 et décembre 2018. Contre près de 50 aux États-Unis sur la même période, précise The Hill.

Étant donné que la Chine, tout comme la Russie ou les États-Unis, cherche à élaborer des armes nucléaires de haute précision, le risque d'un conflit ouvert augmente considérablement, avertissent les experts.

© AFP 2018 Jewel Samad La Chambre des représentants US dit «yes» à la création d'une nouvelle arme nucléaire

Les États-Unis envisagent d'investir 1.200 milliards de dollars dans la modernisation de leur arsenal nucléaire, et en janvier dernier, le Pentagone a publié une revue de la politique nucléaire des États-Unis, en appelant à mettre au point des armes d'une plus haute précision afin de contenir la Chine et la Russie.

La semaine dernière, le Sénat américain a approuvé le budget de la mise au point d'une nouvelle ogive nucléaire. Le financement prévu se chiffrerait à 65 millions de dollars, selon The Hill.

En réponse, la Chine aurait menacé de publier son programme nucléaire, selon le journal chinois Global Times.