Un journaliste russe assassiné en Ukraine

Un journaliste russe a été assassiné en Ukraine, a annoncé mardi le ministère ukrainien de l'Intérieur.

«L'incident a eu lieu rue Nikolsko-Slobodskaya, à Kiev. La police a reçu un appel des médecins: une femme a téléphoné pour dire qu'elle avait retrouvé son mari couvert de sang dans leur appartement. Blessé au dos, l'homme a succombé à ses blessures. La victime est un citoyen russe né en 1977, qui a travaillé pour une chaîne de télévision», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le directeur général adjoint de la chaîne de télévision ATR Aïder Moudjabaïev avait précédemment annoncé sur Facebook que le correspondant Arkadi Babtchenko avait été victime d'une attaque.

«Arkadi Babtchenko a été visé par des tirs dans le dos», a indiqué M.Moudjabaïev.

La police nationale d'Ukraine a confirmé la mort d'Arkadi Babtchenko, qui avait été blessé par balles près de sa maison à Kiev. Selon la police, l'hypothèse la plus probable est que le meurtre est lié aux activités professionnelles du journaliste.

Selon des informations sur les réseaux sociaux, le journaliste est décédé alors qu'on le transportait à l'hôpital.

D'après la revue ukrainienne Obozrevatel, M.Babtchenko a été mortellement blessé dans son appartement.

«Il y a des traces de sang dans son appartement. Les médecins n'ont pas eu le temps de le transporter à l'hôpital», a indiqué la revue.

Plusieurs meurtres de journalistes ont été commis en Ukraine ces dernières années. Le célèbre écrivain et journaliste Oles Bouzina a été assassiné au printemps 2015 à Kiev devant son domicile. Les forces de l'ordre ont rempli toutes les formalités nécessaires, mais l'enquête était plutôt un simulacre. Le présentateur ukrainien et russe Pavel Cheremet a été tué dans l'explosion de sa voiture à Kiev le 20 juillet 2016. Fin 2017, des nationalistes ukrainiens ont kidnappé et torturé Alexandre Medinski, pacifiste et journaliste indépendant ukrainien.