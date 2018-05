Affaire Babtchenko: le matin du meurtre la police a visité sa maison

Selon la chaîne de télévision ukrainienne Gromadskoïe, des policiers se sont rendus dans l'immeuble de la rue Nikolsko-Slobodskaïa à 5 heures du matin.

Mardi soir, plusieurs balles ont été tirées dans le dos du journaliste Arkadi Babtchenko sur le palier de sa maison alors qu'il rentrait chez lui après avoir fait les courses.

© Sputnik . Ruslan Krivobok Un journaliste russe assassiné en Ukraine

La police ukrainienne a ouvert une enquête sur un meurtre prémédité. Plusieurs versions sont examinées. Selon le parlementaire ukrainien Anton Guerachtchenko, l'une d'entre elles serait l'implication des services secrets russes.

Le ministère de l'Intérieur a publié un portrait robot de l'assassin présumé. Il s'agirait d'un homme de corpulence moyenne âgé de 40 ou 45 ans, d'une taille comprise entre 1m75 et 1m80. Il aurait une barbe grise et aurait porté au moment des faits une casquette de baseball, un bleu jean et une veste en jean.

Selon la police, l'assassin pouvait avoir des complices. Une voisine du journaliste tué a déclaré que l'assassin avait évidemment utilisé un silencieux parce qu‘aucun tir n'avait été entendu.

Un ami de Babtchenko, Iouri Matsarski, estime que le journaliste a été tué par un professionnel.

«À en juger par la façon dont tout a été organisé, c'était un commando bien entraîné. Ce n'était pas un fanatique qui vengeait. C'était un véritable tueur», a déclaré M.Matsarski.

Le Comité d'enquête de Russie a ouvert une information sur le meurtre d'un citoyen russe.

© Sputnik . Viktor Tolochko Moscou exige de Kiev une enquête rapide sur l'assassinat de Babtchenko

Le ministère russe des Affaires étrangères a exigé que les autorités ukrainiennes fassent tout leur possible pour résoudre l'enquête dans les plus brefs délais.

Le ministère a signalé que le taux de violence physique et d'assassinats de journalistes en Ukraine allait croissant.

Arkadi Babtchenko était un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il avait travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il avait résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août dernier à Kiev. Ces derniers temps, il présentait une émission sur la chaîne de télévision ATR.

Arkadi Babtchenko est connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie.

En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant à la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Il a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes.

Il a émigré de Russie vers l'Ukraine en 2017.

Plusieurs meurtres de journalistes ont été commis en Ukraine ces dernières années. Le célèbre écrivain et journaliste Oles Bouzina a été assassiné au printemps 2015 à Kiev devant son domicile. Les forces de l'ordre ont rempli toutes les formalités nécessaires, mais l'enquête était plutôt un simulacre. Le présentateur ukrainien et russe Pavel Cheremet a été tué dans l'explosion de sa voiture à Kiev le 20 juillet 2016. Fin 2017, des nationalistes ukrainiens ont kidnappé et torturé Alexandre Medinski, pacifiste et journaliste indépendant ukrainien.