Le journaliste russe assassiné à Kiev l'a été par un tueur professionnel selon la police

Le meurtre du journaliste russe Arkadi Babtchenko à Kiev a été commis par un tueur professionnel, a annoncé mercredi le chef de la police ukrainienne Sergueï Kniazev.

Arkadi Babtchenko a reçu mardi plusieurs balles dans le dos sur le palier de sa maison à Kiev alors qu'il rentrait chez lui après avoir fait les courses.

Arkadi Babtchenko était un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il était connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant à la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 à Kiev. Ces derniers temps, il présentait une émission sur la chaîne de télévision ATR.

Détails à suivre