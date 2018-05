Bouteflika, prix Nobel de la paix? Le sacre serait-il pour l’année 2018 ?

Dans une déclaration faite au site d'information Tout Sur l'Algérie (TSA), le Président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf, a appelé à désigner Abdelaziz Bouteflika comme lauréat du prix Nobel de la paix 2018. Pour le responsable olympique algérien, ce choix serait une façon de remercier le Président algérien pour «ses efforts en vue de l'instauration de la paix dans le pays et dans le monde».

Pour M.Berraf, le Président algérien aurait déjà dû recevoir le prix Nobel de la paix après la victoire contre le terrorisme et le rétablissement de la paix en Algérie.

En plus du rétablissement de la paix, le responsable algérien a vanté les réalisations économiques et sociales d'Abdelaziz Bouteflika. Il a souligné que si les Algériens ont droit « au logement gratuit, à l'école gratuite, à la formation professionnelle gratuite, à l'eau gratuite et au gaz qui est à la portée de pratiquement toute la population », c'est grâce au Président Bouteflika.

Sur le plan international, Mustapha Berraf a rappelé un épisode, lors duquel le Président algérien a tenté de convaincre son homologue sud-coréen de la nécessité de la réunification des deux Corées. «C'est un rappel de faits véridiques. Son excellence M. le président a reçu le président de la Corée du Sud et lui a signifié clairement qu'il devait agir à la réunification des deux Corées. Il lui a dit "l'Allemagne a pu se réunifier et vous qui êtes aussi un seul peuple vous devez vous réunifier immédiatement" », a affirmé le responsable.

En conclusion, M. Berraf a souligné que son initiative était personnelle, qu'elle n'avait aucune relation avec la «politique» intérieure du pays ni avec «les intérêts» personnels. Il a affirmé « que son appel est une reconnaissance à un homme qui a consacré sa vie à son pays et à son drapeau».

Au passage, TSA a rappelé que l'appel du Président du Comité olympique algérien « survient 12 jours après la publication » par le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, d'une « tribune très élogieuse en faveur du président algérien dans le quotidien américain The Washington Times ». Le ministre a écrit que « Dans un temps où l'extrémisme prévoit et fomente un choc imminent entre l'occident et les civilisations musulmanes et à l'intérieur de l'Islam même, les Algériens ont, en majorité, choisi de voir un monde avançant vers le pardon et la réconciliation ». « C'est dans cet esprit que l'Algérie a introduit et fait passer une résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies déclarant le 16 mai comme journée internationale du vivre ensemble en paix », a-t-il ajouté.Pour mémoire, à l'occasion du début du mois sacré de ramadan, et dans le contexte de crise diplomatique entre les deux pays, le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a adressé le 17 mai un message de félicitations au roi Mohamed VI du Maroc, lui souhaitant bonne santé, paix et prospérité ainsi qu'à son peuple, selon l'Agence marocaine de presse (MAP).