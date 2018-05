Maria Zakharova sur la propagande qui règne autour du journaliste russe Arkadi Babtchenko

Maria Zakharova s'est exprimé sur les informations selon lesquelles l'assassinat du journaliste russe Arkadi Babtchenko, résident en Ukraine depuis 2017, était une mise en scène des Services de sécurité d'Ukraine dans le cadre d' une opération spéciale.

«Le fait que M.Babtchenko est en vie est une excellente nouvelle. Que ça soit toujours ainsi. C'est dommage que dans d'autres cas la mascarade n'a pas marché. Il est évident que cette histoire avait pour objectif un effet de propagande», a écrit Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, sur sa page Facebook.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Le journaliste russe Arkadi Babtchenko a survécu à l'attaque selon le SBU ukrainien

Arkadi Babtchenko est un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il est connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant sur la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 en Ukraine.

Détails à suivre