Assassinat mis en scène par Kiev: Reporters sans Frontières condamne un cas «navrant»

La réalité de la mise en scène du meurtre du journaliste russe Arkadi Babtchenko, annoncée précédemment par les Services de sécurité ukrainiens (SBU), constitue une situation «navrante», a fustigé le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF).

«Il est navrant et regrettable que les services ukrainiens aient joué avec la vérité, que qu'en soit le motif», a déclaré Christophe Deloire à l'AFP.

Sur son compte Twitter, au nom de RSF, M.Deloire, soulagé de la réapparition du journaliste russe, s'est dit indigné de cette comédie douteuse et a mis en garde contre des manipulations similaires de faits.

RSF exprime sa plus vive indignation à la découverte de la manipulation des services secrets ukrainiens pour leur guerre de l'information. Il est toujours profondément dangereux que des États jouent avec les faits, et de surcroît sur le dos des journalistes. https://t.co/4Wnwh0Pj9F — Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.

Nous sommes évidemment très soulagés de savoir Arkady Babchenko vivant. Nous aurions dû n’avoir jamais la tristesse de l’avoir cru mort. @RSF_inter — Christophe Deloire (@cdeloire) 30 мая 2018 г.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Le journaliste russe Arkadi Babtchenko a survécu à l'attaque selon le SBU ukrainien

Le journaliste russe Arkadi Babtchenko dont l'assassinat a été annoncé mardi soir à Kiev, est en vie, a annoncé mercredi Vassili Gritsak, chef du Service de sécurité d'Ukraine (SBU).

Le ministère ukrainien de l'Intérieur a annoncé mardi soir l'assassinat d'Arkadi Babtchenko, un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe qui résidait en Ukraine. Selon le ministère, le journaliste a été mortellement blessé par balles près de son domicile. Mercredi après-midi, le Service de sécurité d'Ukraine a déclaré que M.Babtchenko était en vie et que les informations diffusées mardi faisaient partie d'une opération spéciale des services secrets ukrainiens.

Vassili Gritsak, chef du SBU, a annoncé mercredi que les informations sur le meurtre de M.Babtchenko ont fait partie d'une opération spéciale destinée à prévenir une attaque contre le journaliste. M.Gritsak a précisé que le SBU avait appris qu'un attentat contre M.Babtchenko était en préparation et qu'il a décidé de lancer une opération pour lui sauver la vie et pour capturer l'assassin présumé.

© Sputnik . Sergey Pyatakov Maria Zakharova sur la propagande qui règne autour du journaliste russe Arkadi Babtchenko

Le journaliste Babtchenko a donné une conférence de presse au siège du SBU pour s'excuser auprès de ses collègues et de son épouse. Il a annoncé que l'opération spéciale lancée par le SBU avait duré deux mois.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a pour sa part mis en exergue le caractère de propagande qui caractérise cette affaire.

Arkadi Babtchenko est un écrivain et correspondant de guerre d'origine russe. Il est connu pour ses prises de positions controversées à l'égard des autorités russes et de la Russie. En décembre 2016, la réaction de M.Babtchenko au crash d'un Tu-154 à Sotchi a eu un grand retentissement. L'avion se dirigeant sur la base russe de Hmeimim en Syrie s'est écrasé ayant à son bord des journalistes et les artistes de l'ensemble Alexandrov. Arkadi Babtchenko a écrit qu'il n'éprouvait ni compassion ni pitié pour les victimes. Le journaliste a travaillé pour plusieurs chaînes de télévision et journaux en Russie avant de quitter le pays en 2017. Il a résidé en République tchèque et en Israël avant de s'installer en août 2017 en Ukraine.